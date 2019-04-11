Яценюк назвал "красные линии" для будущего президента Украины

Кто бы ни стал президентом, его цели должны совпадать с теми, которые ставил украинский народ: независимость, членство в ЕС и НАТО и экономическое развитие Украины.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, открывая 12-й Киевский Форум, передает пресс-служба политсилы.

Он подчеркнул, что процесс и результат выборов президента Украины показывает демократичность общества. Глава "Народного фронта" призывает проигравшего кандидата проявить уважение к результату выборов.

"Это стандарт высокого качества и настоящей демократии… Мы достойно и достойно прошли первый тур выборов президента Украины. Мы ожидаем, что будет объявлен новый победитель во втором туре. Кто бы ни стал Президентом Украины, перед ним предстанут невероятные вызовы… Тот, кто проиграет, должен поддержать нового президента - в том случае, если цели нового президента совпадают с теми целями, которые поставил украинский народ" – сказал политик.

Также он сообщил о критических точках в политике будущего президента.

"Это точки не политические. Эти точки - то, что народ Украины выстрадал. Это точки и ценности, за которые народ Украины борется… Первое - это независимость и территориальная целостность украинского государства, это ее защита и оборона. Второе - это членство Украины в Европейском Союзе и НАТО".

Третьей такой точкой политик назвал "справедливость в нашем государстве", а четвертая – экономическое процветание Украины и каждого украинца.

"Две украинские революции были связаны с тем, что было наступление на ключевые права и свободы человека и гражданина, на наши чувства достоинства и справедливости".

Попытки нарушить эти принципы, подчеркнул Яценюк, - "это красные линии, которые мы никогда никому не дадим перейти".