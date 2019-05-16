В "Народном фронте" прокомментировали назначение даты инаугурации президента

Народные депутаты поддержали постановление №10272 о назначении инаугурации новоизбранного президента на 20 мая 315 голосами "за".

Непосредственно перед голосованием руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что политсила не будет голосовать за проекты о назначении инаугурации в День памяти жертв политических репрессий 19 мая, передает пресс-служба "Народного фронта".

"Народный фронт" в очередной раз заявляет, что решение об инаугурации 19 мая ошибочно. Нам сложно понять, чем обусловлено желание провести торжество в День памяти о жертвах политических репрессий. Мы вспоминаем в этот день о всех украинцев, погибших от рук оккупационного большевистского московского режима. Ежегодно в этот день все мы подтверждаем им свое почтение", - сказал он.

Максим Бурбак отметил, что фракция поддержит любую другую ближайшую дату инаугурации.

"Мы за то, чтобы Владимир Зеленский быстрее приступил к исполнению своих обязанностей, но против того, чтобы его инаугурация начиналась в день национального траура", - добавил он.

Руководитель фракции также отметил, что после инаугурации президент, парламент и правительство должны совместно работать и продолжать курс реформирования страны.