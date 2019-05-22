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Президент пошел на конфронтацию с Конституцией - глава фракции "Народный фронт"

среда, 22 мая 2019, 14:18
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После заявления о роспуске парламента и отставке правительства вся власть осталась в руках президента.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Сегодня третий день после инаугурации новоизбранного Президента. Наступила новая политическая реальность. Шокирующая. Таким образом вся власть осталась у президента. Неприятный запах 2010 года, когда Янукович неконституционно формировал коалицию и насиловал Конституцию", - подчеркнул он.

Глава фракции прокомментировал подачу заявления об отставке главы правительства Владимира Гройсмана.

"Парламент превращен в "хромую утку", законодательный орган вытолкнули в режим избирательного процесса. Под вопросом стабильная работа Кабинета министров. После заявленного в инаугурационной речи требования об отставке правительства, соответствующее заявление написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман", - отметил Бурбак.

Он подчеркнул, что высшая законодательная и высшая исполнительная власть по инициативе новоизбранного президента оказались "в подвешенном состоянии". Он отметил, что президент Зеленский, распустив парламент и дестабилизировав Кабинет Министров, единолично принял ответственность за все решения власти.

"Дестабилизация работы высших органов исполнительной и законодательной власти означает, что на сегодня всю ответственность за ситуацию в Украине несет единственное должностное лицо - президент Украины… Президент допустил ошибку, нарушил Конституцию, на которой за сутки перед тем принимал присягу на трибуне Верховной Рады. В первый день на Банковой господин Зеленский подписал указ о роспуске парламента, не имея конституционных оснований", - сказал руководитель фракции.

Он напомнил, что 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из состава коалиции, в результате чего по Конституции парламент получил 30 дней на формирование нового большинства.

"Ни к 17 мая, ни тем более после 17 мая у президента не было никаких законных оснований издавать указ о роспуске парламента. Свой план фракция "Народный фронт" предложила и озвучила. В то же время - это был шаг, который максимально высоко поднимал правовой запрет на роспуск Верховной Рады…. Президент пошел по пути тотальной конфронтации с Конституцией, парламентом и правительством. Абсолютно не объяснима логика президента, который сначала подписывает антиконституционный указ о роспуске парламента, а сегодня просит парламент прийти и голосовать", - подчеркнул Бурбак.

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