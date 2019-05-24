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Народ требует! Появилась петиция за отставку топ-чиновника из команды Зеленского

пятница, 24 мая 2019, 07:38
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На сайте президента появилась петиция, требующая отправить в отставку главу АП Андрея Богдана.

Инициатором петиции, опубликованной 23 мая, выступил Андрей Качор.

"Освободить Богдана Андрея Йосиповича с должности главы Администрации президента Украины. Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента Украины на основании Закона Украины "Об очистке власти", - утверждает автор.

Он напомнил о том, что Богдан дважды занимал госдолжности во времена президентства Виктора Януковича.

Стоит отметить, что петиция довольно активно собирает необходимы подписи, несмотря на то, что на достижение цели в 25 тысяч отводится 92 дня.

Как сообщал "Апостроф", 23 мая на сайте также появилась петиция с требованием об отставке президента Украины Владимира Зеленского, которая набрала 25 тысяч за рекордный срок.

Стоит отметить, что сразу же после этого на сайте появились множество одинаковых петиций об отмене петиции об отставке Зеленского.

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