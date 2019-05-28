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"Народный фронт" призвал президента представить программу сотрудничества с МВФ

вторник, 28 мая 2019, 11:54
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Фракция "Народный фронт" призвала президента Зеленского представить свою экономическую программу и программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак, передает пресс-служба НФ.

"Народный фронт" совместно с нашим лидером обращается к президенту Зеленского с призывом сформировать свою экономическую программу и программу сотрудничества с Международным валютным фондом", - отметил он.

Руководитель фракции отметил, в частности, что разговоры о дефолте в Украине недопустимы.

"Сейчас 2019-й год. Год, когда экономика благодаря усилиям пост-майданных правительств демонстрирует положительную динамику ... Пять лет назад банда Януковича ограбила страну и сбежала. Россия напала на Украину, оккупировала Крым и зажгла огнем восток Украины. Вот когда страна стояла на грани дефолта!", - подчеркнул он.

Максим Бурбак напомнил, что в 2014-м премьер-министр Арсений Яценюк пообещал, что Украина не объявит дефолт в кризисный период.

"Тогда на казначейских счетах было 108 тыс. гривен, 73 миллиарда долларов долгов, которые достались Арсению Яценюку от предыдущих премьеров. Когда Яценюк ушел с должности, то оставил в казне 90 млрд гривен и уменьшенные долги на 7 млрд долларов. Премьер списал часть долгов и остановил дефолт ... дефолт - это банкротство Украины и каждого гражданина, это падение курса гривны, инфляция как в 1990-х годах. это - безработица и клиническая смерть экономики. Тогда премьер Яценюк не допустил этого", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он заявил, что власти профессиональными решениями должны предотвращать банкротства страны, а не провоцировать дефолтные состояния.

Поэтому, по словам Максима Бурбака, "Народный фронт" обращается к президенту Зеленскому с призывом сформировать свою экономическую программу и программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Что мы имеем сегодня? Неконституционный указ о роспуске парламента. Правительство в отставке. Программа сотрудничества с МВФ де-факто остановлена. И новая программа может появиться только после неконституционных досрочных выборов и формирования нового правительства, в лучшем случае, в конце 2019", - отметил руководитель фракции.

"Мы настаиваем на представлении четкой экономической программы стабильности и развития, развернутого плана усиления страны вместо разговоров о "дефолте", - резюмировал Бурбак.

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