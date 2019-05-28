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Озвучена дилемма Конституционного суда по роспуску Рады

вторник, 28 мая 2019, 10:33
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По закону, для того чтобы вынести решение по роспуску Верховной Рады Украины, Конституционному суду нужно согласие не менее 10 судей.

Об этом сообщает "Апостроф".

Собеседники издания в суде допускают, что возможность принять решение до выборов все же остается. "Есть вероятность, что решение будет принято до выборов. Потому что часть судей еще ориентируются на Петра Порошенко, при его президентстве их часто приглашали в Администрацию президента", - сказал собеседник, знакомый с ситуацией в суде.

Как рассказал один из народных депутатов, часть судей сейчас колеблются, как поступить в данном случае, так как многие уже переориентировались на новую власть.

"Есть три группы судей. Условно, часть из них ориентируются на Петра Порошенко, часть были избраны еще во времена Януковича их условно называют "судьями Януковича", и часть - на экс-главу Конституционного суда Шевчука. И вот первые две группы еще могут пойти на признание неконституционности, но вопрос:нужно ли это Петру? Он уже вовсю начал готовиться к выборам", - сказал "Апострофу" один из собеседников.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Сорвут ли депутаты досрочные выборы: варианты развития событий".

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