RU  UA  EN

пятница, 31 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

31 мая

14:27
Партия Кернеса и Труханова анонсировала свой съезд в Харькове
14:27
Украинцев предупредили про новые ураганы с дождями и градом
14:24
Юристы не нашли криминала в раздаче сахара нардепом Шаховым — СМИ
14:18
Ляшко дал урок стандартов открытости президенту Зеленскому - эксперт
14:05
Бывший супруг Ирины Билык внезапно сделал певице предложение: похоже, это не шутка
14:00
Народ не позволит: Парубий оценил шансы на отмену декоммунизации и языкового закона
14:00
Порошенко сделал заявление о походе на выборы в Раду: источники раскрыли детали
13:54
Одна из лучших команд Украины потеряла тренера
13:53
​Зеленский встретился с главами НАБУ и САП, дав им испытательный срок
13:43
Последний звонок: Ольга Сумская показала дочь-выпускницу
13:35
На съезде обновленной партии Порошенко кормили пирожками и сладостями: эксклюзивные фото
13:26
Как Ливерпуль и Тоттенхэм играют между собой: интересная статистика
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ляшко дал урок стандартов открытости президенту Зеленскому - эксперт

пятница, 31 мая 2019, 14:18
переглянути новину українською

Политолог Владимир Цыбулько считает, что глава Радикальной партии Олег Ляшко своими действиями учит президента стандартам открытости, что поможет ему быть эффективным для населения.

Об этом политолог написал на своей странице в Facebook, выразив свое мнение о стенограммы встречи Зеленского с председателями фракций.

Одной из последних тем, которая вызвала большой шум, стало обнародование текста стенограммы встречи Зеленского с руководителями фракций. Владимир Цыбулько предполагает, что это произошло по ряду причин.

"Администрация распространила стенограмму встречи глав фракций с Зеленским. В команде бросились спасать себя за откровенный ляп с законом о выборах. Так хочется переложить на кого-то ответственность. И учитывая интеллигентную осторожность Парубия, снова Ляшко придется доказывать правду о реальных договоренностях. Здесь очевидно, что версия Олега Ляшко будет более понятной, и "просветительская" лекция, и вопросы Зеленскому - это проявление настоящего государственного подхода и лидерства. Зеленский вел себя, как дилетант, на встрече "с профессорами-наставниками", - считает политолог.

Также эксперт комментирует слова Ляшко, который неоднократно вступал в диалог на данной встрече.

"Когда Ляшко говорит: - "Моя борьба за открытость и прозрачность обеспечила существование этой стенограммы и дала всем гражданам увидеть, кто есть кто" - он прав, и доверие к его словам после публичной пикировки с Зеленским будет только расти ... Обнародование деталей встречи помогло понять определенные нюансы по поводу присутствующих, в частности, кто именно был за открытые списки", - комментирует эксперт.

В завершение Цыбулько отмечает тенденцию роста активности других политиков по поводу деятельности президента.

"Ляшко учит президента стандартам открытости, а заодно заставит его быть эффективным для населения. Сейчас гораздо смелее начали обращаться и представители других фракций, но чем быстрее поднимется голос реальных лидеров, тем меньше успеет ослабить страну Зе и его тренер Ко", - подытожил политолог.

30 мая перед консультациями президента с председателем ВР и председателями парламентских фракций, Олег Ляшко начал прямую трансляцию, однако охрана президента не дала ему ее продолжить непосредственно во время самой встречи.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: