Ляшко дал урок стандартов открытости президенту Зеленскому - эксперт

Политолог Владимир Цыбулько считает, что глава Радикальной партии Олег Ляшко своими действиями учит президента стандартам открытости, что поможет ему быть эффективным для населения.

Об этом политолог написал на своей странице в Facebook, выразив свое мнение о стенограммы встречи Зеленского с председателями фракций.

Одной из последних тем, которая вызвала большой шум, стало обнародование текста стенограммы встречи Зеленского с руководителями фракций. Владимир Цыбулько предполагает, что это произошло по ряду причин.

"Администрация распространила стенограмму встречи глав фракций с Зеленским. В команде бросились спасать себя за откровенный ляп с законом о выборах. Так хочется переложить на кого-то ответственность. И учитывая интеллигентную осторожность Парубия, снова Ляшко придется доказывать правду о реальных договоренностях. Здесь очевидно, что версия Олега Ляшко будет более понятной, и "просветительская" лекция, и вопросы Зеленскому - это проявление настоящего государственного подхода и лидерства. Зеленский вел себя, как дилетант, на встрече "с профессорами-наставниками", - считает политолог.

Также эксперт комментирует слова Ляшко, который неоднократно вступал в диалог на данной встрече.

"Когда Ляшко говорит: - "Моя борьба за открытость и прозрачность обеспечила существование этой стенограммы и дала всем гражданам увидеть, кто есть кто" - он прав, и доверие к его словам после публичной пикировки с Зеленским будет только расти ... Обнародование деталей встречи помогло понять определенные нюансы по поводу присутствующих, в частности, кто именно был за открытые списки", - комментирует эксперт.

В завершение Цыбулько отмечает тенденцию роста активности других политиков по поводу деятельности президента.

"Ляшко учит президента стандартам открытости, а заодно заставит его быть эффективным для населения. Сейчас гораздо смелее начали обращаться и представители других фракций, но чем быстрее поднимется голос реальных лидеров, тем меньше успеет ослабить страну Зе и его тренер Ко", - подытожил политолог.

30 мая перед консультациями президента с председателем ВР и председателями парламентских фракций, Олег Ляшко начал прямую трансляцию, однако охрана президента не дала ему ее продолжить непосредственно во время самой встречи.