"Народный фронт" призвал президента Зеленского созвать СНБО по вопросам Донбасса и Крыма

"Народный фронт" призвал президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, на которой должно быть обсуждение вопроса восстановления территориальной целостности Украины и на каких условиях это будет происходить.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Мы обращаемся к президенту Украины Владимира Зеленского безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить восстановления территориальной целостности Украины и условия восстановления территориальной целостности Украины. Публичная позиция фракции "Народный фронт" - это может быть на украинскихусловиях", - подчеркнул Бурбак.

Также он призвал главу государства внести в Раду на рассмотрение кандидатуры глав оборонных и дипломатических ведомств, согласно своим обязанностям.

"Обращаемся к президенту Зеленского, чтобы он безотлагательно внес кандидатуры председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел, ведь они являются членами СНБО, и это его ответственность, согласно Конституции, проводить такие переговоры", - отметил руководитель фракции "Народный фронт".

Руководитель фракции также напомнил, что редактировать Нормандский формат переговоров по Донбассу может только глава государства или других государств, входящих в его состав, а не представители трехсторонней группы, как это было предложено в Минске.

"Не представители трехсторонней контактной группы будут редактировать Нормандский формат. Это могут сделать только президенты Украины, Франции, канцлер Германии и президент РФ", - отметил нардеп.

"Надо безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где главным вопросом должно быть восстановление территориальной целостности Украины, возвращение Крыма и Донбасса в Украину и на каких условиях будет это возвращение", - резюмировал Бурбак.

Руководитель фракции также добавил, что "Народный фронт" считает необходимым пригласить на заседание СНБО председателей парламентских фракций. Ведь Верховная Рада потом будет утверждать принятое решение о национальной безопасности и нерушимости территориальной целостности.

"И я советую еще пригласить председателей фракций Верховной Рады на заседание СНБО, чтобы мы вместе это решение принимали. Чтобы мы помогли президенту в отстаивании интересов Украины. Иначе не может быть. Только Верховная Рада будет принимать решение по восстановлению территориальной целостности и только на условиях украинского государства", - резюмировал он.