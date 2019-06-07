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Страна агрессор несет ответственность за роковой обстрел позиций ВСУ - нардеп Тетерук

пятница, 07 июня 2019, 16:25
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За артиллерийские обстрелы позиций украинских военных, в результате которых ночью на 7 июня погибли двое защитников Украины, ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, над которыми вроде "потеряли контроль".

Так на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук прокомментировал сообщение президента Зеленского на президентском сайте по ночного обстрела оккупантами позиций ВСУ на Донбассе, в результате чего погибли двое бойцов украинской армии.

В комментарии глава государства заявил, что обстрелы "свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками".

"Оправдывать агрессию России, объясняя потерей контроля над "наемниками" - это безответственно. Администрации Президента Украины следует руководствоваться прямой нормой действующего Закона Украины", - заявил Тетерев.

В законе, в частности, говорится, что "принимая во внимание, что Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований РФ, состоящих из регулярных соединений и подразделений, подчиненных Министерству обороны РФ, подразделений и специальных формирований, подчиненных другим силовым ведомствам РФ, их советников, инструкторов и нерегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Российской Федерацией, а также с помощью оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнения властных функций на временно оккупированных территориях Украины".

"За все, что происходит на оккупированных территориях, отвечает исключительно Россия, как страна-агрессор, и никто другой!", - подытожил Андрей Тетерук.

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