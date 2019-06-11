"Батькивщина" поддерживает увольнение Луценко и требует представление на нового генпрокурора - Тимошенко

Фракция "Батькивщина" поддержит увольнение Юрия Луценко и требует одновременного представления на нового Генпрокурора.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на Facebook, комментируя представление президента Владимира Зеленского на освобождение Генпрокурора Юрия Луценко, которое он внес в парламент.

"Пока президент не поменяет Генерального прокурора и председателя СБУ, вся команда Порошенко не будет соответствовать перед законом и пытаться получить реванш в новом парламенте", - написала лидер "Батькивщины".

Вместе с представлением об увольнении обязательно надо вносить представление на назначение нового Генпрокурора, настаивает Юлия Тимошенко.

"Нельзя освобождать должностных лиц такого высокого ранга, а не назначая сразу новых. Потому что это разбалансирует управления страной", - подчеркнула лидер партии.

По мнению Юлии Тимошенко, Верховная Рада обязана выполнить Конституцию и проголосовать вопрос замены Генпрокурора. Для этого, по ее словам, нужно приостановить на час рассмотрение Избирательного кодекса по процедуре ad hoc.

"Наконец, возможно, начнутся действия вместо разговоров", - добавила председатель фракции.