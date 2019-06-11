В "Народном фронте" призвали Зеленского отменить указ о роспуске парламента

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента не отвечает Конституции, и отмена его будет правильным шагом главы государства.

Об этом заявил один из инициаторов конституционного представления относительно незаконности указа о досрочном прекращении полномочий парламента, член фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев.

"Правильный шаг, достойный самого высокого уровня государственного деятеля, кем является президент Украины, - это отмена этого указа ... Мы с уважением относимся к выбору украинского народа. На выборах победил президент Зеленский, чей указ мы обжалуем. Как политик заявляю, что люди требуют изменений, и последние президентские выборы это доказали. Но основное требование - это требование права и справедливости", - отметил он.

По его словам, люди требуют ответственности президента, парламента, правительства, Конституционного суда, всего судейского корпуса.

"Пределы этой ответственности определены Основным законом государства - а это Конституция. Конституция не определяет принципа политической целесообразности или нецелесообразности... В ваших высших интересах, господин президент, стать образцом соблюдения Конституции и ее настоящим, а не притворным Гарантом", - подчеркнул Алексеев.

"Успех каждого гражданина Украины прямо зависит от каждого действия, которое вы, как глава государства, осуществляете соответствии с Конституцией. Вы должны защищать Основной закон и ставить интересы страны выше любых политических рейтингов, полученных на досрочных парламентских выборах .... Этот указ не соответствует Конституции. Правильный шаг, достойный самого высокого уровня государственного деятеля, кем является президент Украины, - это отмена этого указа. Изменение Верховной Рады при любых обстоятельствах произойдут 27 октября этого года, как и предусмотрено Конституцией", - резюмировал Алексеев.