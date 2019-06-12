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Миллионы для дочери: появились новые скандальные данные о главе внешней разведки, назначенном Зеленским

среда, 12 июня 2019, 10:04
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Новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев, назначенный ранее на этот пост президентом Владимиром Зеленским, в прошлом году подарил своей дочери подарков на общую сумму более чем в 15 млн грн.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Кристина Бердинских.

При этом зарплата Бухарева в Раде в прошлом году составила менее 1 млн грн.

"Обычно, в декларациях очень везет женам. Им супруги дарят щедрые подарки. Но в декларации Бухарева, супер повезло его дочке - Юле Бухаревой. В прошлом году, папа, народный депутат Украины, подарил ей один подарок на сумму в 14,5 млн грн, потом еще один подарок на сумму в 950 тыс. грн. То есть нардеп смог подарить дочке подарков на 15 млн. грн при годовом доходе в 818 тыс. грн. А вы говорите, в Раде зарплаты маленькие", - сообщила Бердинских.

Она также отметила, что до избрания в Верховную Раду Бухарев работал в СБУ и налоговой.

"Похоже, у Семочко (скандально известный бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко - ред.) появился достойный конкурент", - отметила журналистка.

В комментариях под публикацией представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил что критика представителей Зеленского "должна быть конструктивной". И предложил партии "Голос" Святослава Вакарчука выставить лучшую кандидатуру в 94-м мажоритарном округе (Киевская область).

По 94 округу баллотируются соратник экс-президента Украины Петр Порошенко Игорь Кононенко и внефракционный депутат Игорь Мосийчук. От команды Владимира Зеленского "Слуга народа" в этом округе баллотируется креативный продюсер телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Как сообщал "Апостроф", ранее Владислав Бухарев попал в скандал из-за своей медали ФСБ "За боевое содружество".

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