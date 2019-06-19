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Сытник отдыхает в Греции, несмотря на распоряжение команды Зеленского о расследованиях - СМИ

среда, 19 июня 2019, 17:33
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Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отправился в отпуск в Грецию, при этом ранее заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка заявлял, что руководители НАБУ и САП "должны показать результат за 3 месяца, иначе будут сделаны выводы".

Об этом сообщили Українські Новини со ссылкой наисточник в правоохранительных органах.

"Его видели в Греции на одном из курортов", - передают журналисты, отмечая, что директор НАБУ отдыхает в отеле Karidi beach apartments.

Сроков отпуска Сытника источник не сообщил.

Пресс-служба НАБУ не подтвердила изданию, что глава ведомства находится в Греции, однако сообщила, что он действительно находится в отпуске.

Как сообщали СМИ, Зеленский требует от САП и НАБУ результатов громких расследований в течение 3 месяцев. Источник сообщил, что до выборов громких задержаний НАБУ и САП не будет.

Ранее ГПУ допросила Сытника относительно оплаты его отдыха с семьей в Ровенской области.

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