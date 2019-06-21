RU  UA  EN

пятница, 21 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июня

12:09
Протесты в Грузии из-за российского депутата: виновник кровавых событий сделал заявление
12:05
​Украине пророчат проблемы с важным продуктом
11:50
Буквально все переврано: кандидат в депутаты Панченко опровергла фейки СМИ против себя
11:45
Alyosha растрогала нежным поздравлением звездного мужа с днем рождения
11:40
Украинские пограничники наказали ирландцев-сепаратистов с георгиевскими лентами: фото
11:37
Один из самых ожидаемых боев года находится под угрозой срыва: детали
11:32
Скандал с Филаретом: в ПЦУ описали последствия отмены Томоса
11:30
Спецпроект Netflix показал возрождение природы в Чернобыле: уникальные кадры
11:12
Зеленский ответил на петицию про отставку Авакова
11:05
Яма на миллиарды: журналисты показали одну из худших дорог в Украине
10:57
Открытых уголовных производств против Портнова в СБУ нет - Грицак
10:55
Какая молодая и нежная: в сети восхитились естественной красотой Кати Осадчей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Открытых уголовных производств против Портнова в СБУ нет - Грицак

пятница, 21 июня 2019, 10:57
переглянути новину українською

Следователями СБУ уголовных производств касательно совершения Портновым уголовных преступлений на данный момент не ведется.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Службы Безопасности Украины Василий Грицак.

"В августе 2015 года Генеральной прокуратурой Украины было зарегистрировано два уголовных производства по признакам совершения уголовных преступлений, которые в дальнейшем были объединены в одно производство, а досудебное расследование поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Основанием для обеих уголовных производств стало заявление одного из граждан Украины, из содержания которой усматривалось, что Андрей Портнов якобы предоставлял спецслужбам РФ доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а также совершал публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя в Украине", - сообщил Грицак.

По словам главы СБУ, в ходе досудебного расследования приведенные заявителем факты своего подтверждения не нашли, в связи с чем уголовное производство было закрыто.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: