Открытых уголовных производств против Портнова в СБУ нет - Грицак

Следователями СБУ уголовных производств касательно совершения Портновым уголовных преступлений на данный момент не ведется.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Службы Безопасности Украины Василий Грицак.

"В августе 2015 года Генеральной прокуратурой Украины было зарегистрировано два уголовных производства по признакам совершения уголовных преступлений, которые в дальнейшем были объединены в одно производство, а досудебное расследование поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Основанием для обеих уголовных производств стало заявление одного из граждан Украины, из содержания которой усматривалось, что Андрей Портнов якобы предоставлял спецслужбам РФ доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а также совершал публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя в Украине", - сообщил Грицак.

По словам главы СБУ, в ходе досудебного расследования приведенные заявителем факты своего подтверждения не нашли, в связи с чем уголовное производство было закрыто.