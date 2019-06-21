Тимошенко подала в ГБР заявление о попытке незаконного присвоения украинской ГТС

Команда "Батькивщины" подала в Государственное бюро расследований заявление о совершении руководителями правительства, НКРЭКУ и "Нафтогаза" преступления по доведению ГТС Украины до искусственного банкротства.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время пресс-конференции, передает официальный сайт партии.

Ее политическая партия обратилась к президенту с просьбой созвать заседание СНБО и наложить вето на два постановления правительства по ГТС.

Как пояснила лидер "Батькивщины", сейчас разворачивается заключительный этап лишения Украины ГТС, которая приносит нам до 3 млрд долларов ежегодно и построение которой с нуля обойдется в 300 млрд евро.

"Нашу ГТС абсолютно бесплатно передают неизвестно кому. Это, по сути, приватизация, только без денег. Кто будет распоряжаться ресурсами, которые она приносит, управлять ею, кто будет принимать решение о том, как будет выглядеть энергетическая независимость Украины", - подчеркнула она.

По прогнозам Тимошенко, после потери ГТС, каждая семья в стране станет беднее на 18 000 евро.

Она напомнила, что в 2007 году был принят закон ее авторства, который защищал ГТС. В документе говорилось о запрете реорганизации, разделения, отделения, слияния, приватизации, залога. Однако в 2014 году Порошенко подписал закон, который отменил все запреты.

"Они сделали это для того, чтобы на коррупционной основе забрать у государства ценное имущество", - пояснила глава "Батькивщины".

Затем Владимир Гройсман подписал два постановления - 496 и 484, где предусмотрено, что ПАО "Магистральные газопроводы Украины" полностью передается ГТС, хранилища и другое имущество. В пунктах постановления, отмечает Юлия Тимошенко, написано, что "это ПАО выводится из системы управления государства и передается в управление неизвестно каким международным компаниям, и государство не будет иметь права на это влиять".

По ее словам, "Гройсман и Порошенко с 2016 года доводят ГТС до банкротства".

"Они делали это стратегически, чтобы потом объяснить украинцам, что это никому не нужный лом. И компания "Нафтогаз" создавала искусственную задолженность перед ГТС, не платила за услуги, и показывала убытки ГТС: в 2016 - 6 млрд грн, 2017 - 25 млрд и в 2018 - 32, 5 млрд грн", - сказала политик.

Юлия Тимошенко убеждена, что необходимо оставить ГТС в собственности государства и реально защитить национальные интересы и безопасность страны. По ее словам, президент должен наложить вето на постановления Гройсмана (496 и 484), новый парламент - принять инициированный Юлией Тимошенко закон о защите ГТС (№8107), а ГБР - "начать уголовное дело против Коболева, Гройсмана, Кривенко, а также Порошенко".