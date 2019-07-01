Хищения ГТС: Тимошенко прокомментировала начало проверок Счетной палаты

Счетная палата приняла решение принять к рассмотрению и начать проверку документов о доведении до банкротства отечественной газотранспортной системы.

Об этом Юлия Тимошенко сообщила во время Согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп, передает пресс-служба политсилы.

"Счетная палата встала на защиту народа. Ведь под шумок выборов Украина пытались лишить ценной стратегической собственности", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Она напомнила, что обратилась в Счетную палату сразу после того, как стало известно, что правительство пытается доказать ГТС до банкротства, переписать ее имущество на так называемое ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и вывести из-под контроля государства.

Юлия Тимошенко призвала "защитить национальное достояние" депутатов ВРУ.

Для этого, по ее словам, надо принять подготовленный "Батькивщиной" законопроект №8107, зарегистрированный еще в начале 2018 года, но так и не вынесен на голосование.

"Мы можем этот закон принять уже на этой неделе и остановить кражу ГТС, запланированную старой властью, - подчеркнула Юлия Тимошенко. - Прекратите, прикрываюсь патриотическими лозунгами, воровать у народа его собственность".