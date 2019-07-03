Детскому саду нужна взрослая воспитательница: эксперт высказался в поддержку премьерства Тимошенко

Нынешние парламентские выборы, по сути, являются выборами еще и руководителя правительства - человека, который будет способна быстро и эффективно решать ежедневные экономические и социальные проблемы, и от работы которого будет зависеть, почувствуют изменения в своей жизни обычные украинцы.

Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний в интервью "UkrLife".

По его словам, будущий премьер должен быть настроен на перемены, и одновременно демонстрировать компетентность и твердость в проведении решений. И именно эти черты присущи лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Пока действия новой власти напоминают детский сад, которому нужна взрослая воспитательница", - говорит Загородний.

"Юлия Владимировна не скрывает, что готова помочь и подставить свое хрупкое, но надежное плечо Владимиру Зеленскому. И это в принципе логично. В этом детском саду, который набирает "Слуга народа" должен быть взрослый человек, который разбирается, как работает система", - отметил эксперт.