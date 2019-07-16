Тимошенко извинилась за "собачьи бои" Гройсмана в прямом эфире

За время работы президента Петра Порошенко премьера Владимира Гройсмана цены на тепло выросли в 12.4 раз, на газ - в 10.6, на электричество - в 4.8, именно в этом заключается основная критика бывших руководителей со стороны лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Об этом Тимошенко заявила в эфире ICTV.

Следует отметить, что Владимир Гройсман, который в это время находился в студии, пытался перебить лидера "Батькивщины" и заявить, что его правительство отдавало долги, накопленные предшественниками. На что Юлия Тимошенко продемонстрировала официальные данные МВФ, по которым в структуре обязательств Украины с 2012 года нет ни копейки, заимствованной ее правительством.

После того, как Гройсман покинул студию, представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что "терпеть это осталось только одну неделю, и вскоре мы сможем вести конструктивные дискуссии о будущем страны".