Тимошенко призвала провести сессию ВРУ по социальным вопросам сразу после выборов

"Батькивщина" призвала президента обратиться в парламент с предложением провести внеочередную сессию сразу после выборов, 23 июля, чтобы решить все вопросы, которые беспокоят украинцев - снижение тарифов, пересмотр медреформы, пенсионные изменения в бюджет.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на брифинге возле Верховной Рады по итогам заседания фракции "Батькивщины".

Политик отметила, что в отличие от инициативы президента провести внеочередное заседание, проведение сессии по закону вполне возможно.

Фракция направит главе государства письмо с перечнем необходимых для принятия законопроектов, разработанных "Батькивщиной". В частности, речь идет о направлении газа украинской добычи на потребности населения и бюджетной сферы, которые помогут снизить тарифы.

Второй вопрос - просмотр медреформы, которая сделала медпомощь недоступной для людей. Команда Юлии Тимошенко настаивает на введении обязательного медицинского страхования.

Третий безотлагательный законопроект - изменения в госбюджет, которые позволят поднять размер минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума - не менее 3094 грн.

"Мы съехались со всех регионов и готовы участвовать в сессии Верховной Рады, как только она будет созвана. Надо действовать!", - подытожила Юлия Тимошенко.