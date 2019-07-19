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Предстоятель ПЦУ Епифаний вручил Ляшко Благословенную грамоту

пятница, 19 июля 2019, 15:30
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Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний наградил лидера Радикальной партии Олега Ляшко Благословенной грамотой с крестом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Андрей Лозовой, передает "Информатор".

"После службы в Берестечко на казацких могилах первый предстоятель Украинской Церкви Митрополит Епифаний наградил нашего проводника Олега Ляшко Благословенной грамотой с крестом. Аксиос!", - написал Лозовой.

Нардеп призвал действовать в поддержку Церкви всех украинцев.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний приняли участие в мероприятиях по случаю 368-й годовщины Берестецкой битвы. Политик с собратьями посетил молебен в селе Пляшева Ровенской области и вместе с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием помолился за погибших.

"Каждый год со своей командой мы приезжаем на эту землю, политую кровью украинцев, которая учит нас одному - надо защищать свою страну, как казаки в болоте под Берестечком стояли до последнего. В этой битве наше войско предал крымский хан так же, как Европа на прошлой неделе вернула Россию в ПАСЕ. Это должно стать для нас доказательством одного - украинцы должны надеяться только на свои силы, на свою армию, на свою экономику. И никто вместо нас не защитит страну, не вернет мир и наши территории", - подчеркнул Ляшко.

14 мая этого года Ляшко в Верховной Раде призвал парламент и общество не допустить раскола Православной Церкви Украины.

"Амбиции, интриги, недоразумения, внутренние распри порождают угрозы раскола, потери Томоса и международной дискредитации многолетней мечты украинцев о своей Церкви", - сказал политик.

Олег Ляшко призвал верующих поддержать митрополита Епифания и оказывать помощь поместной украинской церкви.

"Сохранение, утверждения и мировое признание нашей Церкви - важная задача для нас. И если мы выполним его достойно - нам скажут "спасибо" дети, внуки и грядущие поколения украинцев", - подчеркнул лидер РПЛ.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний благословил Олега Ляшко с женой перед съездом Радикальной партии 10 июня.

Также Епифаний участвовал в богослужении по случаю освящения Катериновской церкви в Киеве. Это первый новый храм, который освятил предстоятель ПЦУ. На богослужении присутствовал и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. После службы он отметил, что Церковь должна быть единой и задача украинцев - ее сохранить.

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