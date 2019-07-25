Борьба за кресло главы ГПУ: что известно о кандидате Зеленского и зачем он ему нужен

Главный кандидат на пост генерального прокурора от команды президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка имеет необходимое для этой должности образование, однако при этом его деятельность до появления в команде главы государства вызывает много вопросов.

Об этом сообщается в материале "Апострофа" – "Борьба за Зеленского: кто займет кресло генпрокурора".

Согласно открытым данным, Рябошапка родился в 1976 году, имеет диплом юриста, а также звание Заслуженного юриста Украины. Работал на разных должностях в Министерстве юстиции, в частности занимал пост руководителя антикоррупционного отдела. В 2010 году его назначают директором новосозданного Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета министров, однако через год Бюро ликвидировали. С 2013 года он стал главой Департамента анализа антикоррупционной политики в "Transparency International Украина".

В марте 2016 года стал членом Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, затем ушел из агентства, заявив, что оно "в глубоком кризисе".

Политический эксперт Петр Олещук в комментарии для "Апострофа" заявил, что назначение Руслана Рябошапки на пост генпрокурора станет логичным шагом со стороны президента.

"Для Зеленского здесь основной параметр – личное доверие, и, очевидно, Рябошапке он доверяет. Он по максимуму старается использовать людей, которые были с ним еще до избрания его президентом. Рябошапка имеет достаточный уровень квалификации, для того, чтобы эту функцию выполнять. По крайней мере, из всего окружения президента он выглядит наиболее квалифицированным для решения этой задачи", - сказал Олещук.

Политолог Игорь Петренко в разговоре с "Апострофом" обратил внимание на риски назначения Рябошапки главой ГПУ.

"Его деятельность в НАПК была далеко неоднозначной. Кроме того, если человек работал в органах власти, к нему всегда есть много разных вопросов", - подчеркнул Петренко.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Зеленский подтвердил слухи, что рассматривает кандидатуру заместителя главы ОПУ Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора.