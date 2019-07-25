RU  UA  EN

четверг, 25 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

25 июля

09:55
​В Украине указали на хитрый план "Газпрома", угрожающий энергетической катастрофой

24 июля

19:52
Facebook оштрафовали на миллиарды из-за утечки данных: что произошло
17:23
Нужно выводить блоки ТЭС: в "Донбассэнерго" предупредили о последствиях невнесения правок в Нацплан по экологии
14:25
В Украине ввели новые цены на "золотые" номера для авто
13:30
​"АрселорМиттал" заявляет о миллиардных убытках из-за действий СБУ
12:28
Большинство киевлян могут остаться без воды: фото, видео и детали скандала
09:18
​Что происходит с гривной: свежие цифры от НБУ

23 июля

19:10
​МВФ сделал неутешительный прогноз роста мирового ВВП в 2019 году
18:08
​В Украине снизится цена на газ: сколько придется платить в августе
14:17
​Россию обязали выплатить миллиард из-за захвата Крыма
09:28
​Курс гривны после выборов: свежие данные от НБУ

22 июля

20:42
Эксперт заявил об открытии уголовного дела против сотрудников РВС Банка Демчака
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Борьба за кресло главы ГПУ: что известно о кандидате Зеленского и зачем он ему нужен

четверг, 25 июля 2019, 11:33
переглянути новину українською

Главный кандидат на пост генерального прокурора от команды президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка имеет необходимое для этой должности образование, однако при этом его деятельность до появления в команде главы государства вызывает много вопросов.

Об этом сообщается в материале "Апострофа" – "Борьба за Зеленского: кто займет кресло генпрокурора".

Согласно открытым данным, Рябошапка родился в 1976 году, имеет диплом юриста, а также звание Заслуженного юриста Украины. Работал на разных должностях в Министерстве юстиции, в частности занимал пост руководителя антикоррупционного отдела. В 2010 году его назначают директором новосозданного Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета министров, однако через год Бюро ликвидировали. С 2013 года он стал главой Департамента анализа антикоррупционной политики в "Transparency International Украина".

В марте 2016 года стал членом Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, затем ушел из агентства, заявив, что оно "в глубоком кризисе".

Политический эксперт Петр Олещук в комментарии для "Апострофа" заявил, что назначение Руслана Рябошапки на пост генпрокурора станет логичным шагом со стороны президента.

"Для Зеленского здесь основной параметр – личное доверие, и, очевидно, Рябошапке он доверяет. Он по максимуму старается использовать людей, которые были с ним еще до избрания его президентом. Рябошапка имеет достаточный уровень квалификации, для того, чтобы эту функцию выполнять. По крайней мере, из всего окружения президента он выглядит наиболее квалифицированным для решения этой задачи", - сказал Олещук.

Политолог Игорь Петренко в разговоре с "Апострофом" обратил внимание на риски назначения Рябошапки главой ГПУ.

"Его деятельность в НАПК была далеко неоднозначной. Кроме того, если человек работал в органах власти, к нему всегда есть много разных вопросов", - подчеркнул Петренко.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Зеленский подтвердил слухи, что рассматривает кандидатуру заместителя главы ОПУ Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Топ-10 вопросов для Зеленского: эксперты МЦПИ назвали главные проблемы и их решения

Борьба за Зеленского: кто займет кресло генпрокурора

Свадебный премьер: какую игру затевает Коломойский за спиной у Зеленского

​Если бы Сытник был порядочным человеком, он сам бы ушел с должности - нардеп Юрий Береза

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: