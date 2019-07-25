Соблюдение прав человека в Украине: нардеп Великин призвал создать Министерство по делам национальностей

В Киеве общественное объединение "За взаимопонимание и прогресс" при поддержке Совета национальных общин Украины и ее председателя Ашота Аванесяна провело конференцию "Состояние соблюдения прав человека представителей разных национальностей Украины" с участием народных депутатов Олега Великина, Виктора Черного, народного депутата и президента "Румынской сообщества Украины" Ивана Попеску.

Об этом сообщает пресс-служба объединения.

Также в мероприятии приняли участие Весела Залогина - член правления ОО "Совет национальных общин Украины" (болгарская диаспора), Мехрибан Салманова - председатель Сумской областной региональной организации Конгресса азербайджанцев Украины, Петр Григориченко - председатель Конгресса ромов Украины, Михаил Медведь и Иван Устич - представители ОО "Закарпатский край", Наталья Варич Ан - вице-президент ассоциации корейцев Украины, Олег Александров - представитель Международной ассоциации коренных народов Украины, Салах Закут - председатель правления ОО "Арабский дом", Давид Мерабишвили - представитель грузинской диаспоры, Дамир Мусаев - председатель организации крымских-татар переселенцев Киева, Роль Михаил - главный редактор информационно-аналитической газеты "Национальный диалог" Совета национальных общин Украины (венгерская диаспора), а также ученые, активисты, члены правозащитных и других национальных культурных организаций. На мероприятии присутствовал секретарь посольства Палестины.

Участники отметили отсутствие конкретных шагов со стороны нового президента и старого состава Верховной Рады по доведению степени защиты прав человека и основных свобод независимо от национальности до европейского уровня. Ситуация далека от идеальной и вызывает много нареканий со стороны стран ЕС, ОБСЕ и Совета Европы. Во многом это вызвано тем, что власть делает недостаточно для развития культурных возможностей и обеспечения прав человека независимо от национальности и расы. Было отмечено, что ситуацию усугубила проблема сокращения возможностей использования языков разных национальностей, это идет вразрез с заявлениями президента Зеленского о недопущении разделения граждан Украины.

Нардеп Виктор Черный в выступлении отметил, что это происходит из-за того, что в государстве отсутствует уполномоченный государственный орган, который должен отвечать за соблюдение прав представителей различных национальностей. Он предложил идею создания Министерства по делам национальностей Украины, которое ранее уже существовало в государстве. Нардеп Олег Великин поддержал предложение и отметил важность того, чтобы бюджет Украины предусматривал финансирование данного органа. Иван Попеску, а также правозащитники предложили обратиться к президенту и Верховной Раде с предложением создать Министерство по делам национальностей, которое исключительно отвечало бы за проблемы представителей разных национальностей, их права и свободы независимо от национальности и расы, как это гарантировано Конституцией Украины.