В ОНМедУ оставили часть врачей-интернов без мест в интернатуре - заявление МОЗ

Халатность "руководства" Одесского национального медицинского университета привела к тому, что врачи-интерны остались без мест в интернатуре.

Об этом говорится в документах Министерства здравоохранения Украины, передает РБК-Украина.

Согласно заявлению, лицензия ОНМедУ составляет 700 мест для врачей-интернов и в сентябре 2018 года легитимное руководство вуза, назначенное министерством, приняло решение о расширении лицензии на обучение интернов до 1300 мест.

Однако после захвата ОНМедУ в декабре 2018 года новые "руководители" не учли расширения лицензии для врачей-интернов, и новый "декан" в июне 2019 года заявила, что в ОНМедУ будет учиться лишь 400 интернов. Вследствие этого лицензии на отдельные специальности были утрачены.

"Вследствие такой непрофессиональности и безразличия в университете бывшего ректора Запорожана, уже была потеряна лицензия на специальность "Педиатрия". Исполнителем этой затеи была Ирина Шмакова, которая стала проректором по учебной работе, и уже подписывает сертификаты врачам-специалистам, не имея на то полномочий", - отметили источники в министерстве здравоохранения.