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Как в Ивано-Франковске готовятся к приезду Зеленского: опубликовано интересное фото

пятница, 02 августа 2019, 11:54
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Коммунальщики в срочном порядке готовят Ивано-Франковск к визиту президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее фото опубликовали жители города в социальных сетях.

На нем можно увидеть, как работники коммунальных предприятий в темноте наносят разметку на дорогу. Уточняется, что фото было сделано возле городского аэропорта на улице Евгения Коновальца.

"А на Коновальца возле аэропорта работа идет полным ходом! В течение лета разметку практически видно не было, но почему-то городские коммунальщики делают это именно сегодня вечером", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Черкассы предложил исполняющему обязанности городского головы Смелы Виктору Федоренко за свой счет погасить долги города за отопление.

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