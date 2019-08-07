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Игра на повышение ставок: боевики ЛНР сделали неожиданное предложение Зеленскому

среда, 07 августа 2019, 19:34
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Главарь так называемой ЛНР Леонид Пасечник заявил, что готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Также Пасечник пригласил лидера Украины посетить для переговоров оккупированный боевиками город Луганск.

"К диалогу с господином Зеленским готов. Если приедет (в Луганск - ред.) - примем в соответствии с международным протоколом. Будем говорить с ним о мире", - написал Пасечник.

В тоже время он подчеркнул, что основное требование боевиков - прямые переговоры между Киевом и незаконными вооруженными формированиями.

Сам президент Владимир Зеленский пока не прокомментировал предложение со стороны боевиков. Однако пользователи сети отреагировали на эту новость.

Напомним, в июне Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с сепаратистами и продолжит работу в Минском формате.

Как сообщал "Апостроф", 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным по поводу гибели украинских военных на Донбассе 6 августа.

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