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Снижение тарифов и рост пенсий: в "Батькивщине" определились с первоочередными задачами новой Рады

пятница, 09 августа 2019, 18:16
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Фракция "Батькивщина" будет настаивать, чтобы новая Верховная Рада в первую очередь рассмотрела вопросы, решения которых больше всего ожидают люди, и начала свою работу с принятия восьми законопроектов, представленных перед выборами Юлией Тимошенко.

Об этом после первого заседания рабочей группы по организации работы Верховной Рады 9-го созыва сообщил избранный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько.

"Люди устали от обещаний по изменениям. Им нужны конкретные результаты. Чтобы не терять время после выборов, "Батькивщина" заранее разработала пакет из восьми неотложных законопроектов, который и будет предлагать для принятия новому парламенту", - отметил он.

По словам Ивана Крулько, депутаты должны безотлагательно принять закон о направлении газа украинской добычи на потребности населения и бюджетной сферы - это позволит вдвое снизить тарифы на тепло и горячую воду.

"Нынешняя цена на газ является непосильной для большинства украинских семей. Новая Верховная Рада должна принять закон, по которому украинцы будут получать газ собственной добычи, а рентабельность газодобывающих предприятий будет ограничена до 30%. Это сделает невозможной коррупцию, обеспечит развитие отрасли, а главное - цена на газ, горячую воду и тепло для людей будет снижена вдвое. Это именно те изменения, которых украинцы ждут больше всего", - отметил депутат.

Также "Батькивщина" предлагает увеличить минимальную пенсию до прожиточного уровня (3094 грн), а помощь при рождении ребенка до 50, 100, 150 тысяч соответственно. Деньги на это обеспечит деофшоризация, которая даст бюджету 320 млрд гривен за 3 года, и модернизация налоговой системы.

Кроме этого, команда Юлии Тимошенко будет настаивать на принятии закона об обязательном медицинском страховании, продлении моратория на продажу земли и отмене сроков давности расследований по коррупции на войне.

"Мы убеждены, что в случае наличия у крупнейшей фракции политической воли, весь пакет законов от "Батькивщины", которые сегодня нужны людям, можно будет принять за считанные дни", - подытожил Иван Крулько.

9 августа рабочая депутатская группа провела первое заседание по организации работы Верховной Рады 9-го созыва. По предложению представителя "Батькивщины" Андрея Кожемякина совещание состоялось в открытом режиме - с участием прессы и с телетрансляцией. Избранные депутаты решили, что первое торжественное заседание нового парламента состоится 29 августа. Следующее же заседание рабочей группы назначено на среду, 14 августа.

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