Смена правил: эксперт рассказал, может ли Коломойский влиять на Зеленского

Влияние олигарха Игоря Коломойского на президента Украины Владимира Зеленского тает.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

Эксперт ответил на вопрос журналистов, видит ли он некое влияние бизнесмена на главу государства.

"Оно очень стремительно тает. Оно вообще было проблематизировано. Повторяется в каком-то смысле история с Путиным. Было очень много российских олигархов - Усманов, Березовский, которые считали, сколько всего они сделали. Но проблема в том, что государственная власть всегда доминирует даже над очень большими деньгами. Это может быть Ахметов или Рокфеллер, а потом приходит сержант и вешает печать на главном офисе, и все. Даже не лейтенант или полковник, - сержант. И ты ничего с этим не сделаешь. Потому что война - старшая масть. Государство имеет монополию на насилие. В конце концов, побеждает организованное государством насилие, никакие деньги с этим не сравняться. На долгих дистанциях можно где-то что-то перекупать, но это возможно, пока государство не имеет четко определенной политики. Как только она появляется, все становятся по стойке смирно. И это очень правильно", - рассказал Арестович.

Блогер также отметил, что он государственник в высшем смысле этого слова. По словам эксперта, ему абсолютно не важна фамилия человека на троне.

"Я всегда смотрю за сценариями и тенденциями, которые вызревают. Я - за государственность. Если мы опять ее утратим, то пострадает физически и этнос. Конечно, этнос сохранится, но какой ценой! Ценой нового 1933 года или 1941-го?", - уточнил Арестович.

По его мнению, влияние Коломойского и других "подползающих" очень стремительно сокращается.

"Имея такую поддержку народа, а если они еще осуществят, при хорошей поддержке Запада, стратегию, которую прописал Рашкован - демонополизация, дерегуляция и деолигархизация, тогда можно будет на бутерброд намазывать всех олигархов и есть. Более того, олигархи уже давно сами готовы к смене правил игры, они сами понимают, что не успевают", - подытожил Алексей Арестович.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Если при Зеленском осуществят стратегию три "Д", олигархов смогут на бутерброд намазывать - Алексей Арестович".