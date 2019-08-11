Если при Зеленском осуществят стратегию три "Д", олигархов смогут на бутерброд намазывать - Алексей Арестович

Влияние Коломойского на президента стремительно падает. Да и другие олигархи уже созрели к смене правил игры, поскольку понимают, что увязнув в коррупционных схемах и борьбе за власть в Украине, проигрывают конкурентам в мире. Об этом и многом другом военный эксперт и блогер АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ рассказал в интервью "Апострофу".

Предыдущую часть интервью читайте тут: Соединенные штаты Украины сделают нас процветающей страной - Алексей Арестович

- Вы как стратег видите некое влияние Коломойского на Зеленского?

- Оно очень стремительно тает. Оно вообще было проблематизировано. Повторяется в каком-то смысле история с Путиным. Было очень много российских олигархов - Усманов, Березовский, которые считали, сколько всего они сделали. Но проблема в том, что государственная власть всегда доминирует даже над очень большими деньгами. Это может быть Ахметов или Рокфеллер, а потом приходит сержант и вешает печать на главном офисе, и все. Даже не лейтенант или полковник, - сержант. И ты ничего с этим не сделаешь. Потому что война - старшая масть. Государство имеет монополию на насилие. В конце концов, побеждает организованное государством насилие, никакие деньги с этим не сравняться. На долгих дистанциях можно где-то что-то перекупать, но это возможно, пока государство не имеет четко определенной политики. Как только она появляется, все становятся по стойке смирно. И это очень правильно.

Я - государственник в высшем смысле этого слова, мне абсолютно не важна фамилия человека на троне. Я всегда смотрю за сценариями и тенденциями, которые вызревают. Я - за государственность. Если мы опять ее утратим, то пострадает физически и этнос. Конечно, этнос сохранится, но какой ценой! Ценой нового 1933 года или 1941-го?

Поэтому, я думаю, что влияние Коломойского и других "подползающих", очень стремительно сокращается. Имея такую поддержку народа, а если они еще осуществят, при хорошей поддержке Запада, стратегию, которую прописал Рашкован - демонополизация, дерегуляция и деолигархизация, тогда можно будет на бутерброд намазывать всех олигархов и есть. Более того, олигархи уже давно сами готовы к смене правил игры, они сами понимают, что не успевают.





- А какая выгода для них в этом?

- Они проигрывают конкурентам на Западе, в Китае по металлу, удобрениям. Там передовые способы производства, а они отстают, создавая эту олигархическую структуру, которая не динамично жесткая, сидит на коррупционных схемах, на инструментах политического влияния, на монополии, которая искусственно удерживается и не позволяет развивать производительность. Каких бы западных менеджеров не нанимал Ахметов, все равно есть границы к такому развитию. А сейчас Рашкован сказал, что нужно максимально все приватизировать, оставить за государством несколько ключевых стратегических предприятий.

На месте Зеленского я бы собрал ребят и сказал, что мы вас сейчас демонополизируем, а за остатки вы сможете побороться. И пусть они на равных борются с иностранными инвесторами, с нашим средним и крупным бизнесом. Сможете перехватить, купить, пройти и выиграть приватизационный конкурс - пожалуйста, владейте. Нельзя монополизировать. Зеленскому надо очень сильно накачивать Антимонопольный комитет (АМК), вручать им реальные полномочия, ставить серьезных людей, которые будут очень сильно бить по рукам. А из НАБУ делать некое подобие ФБР.

Американцы до 20-х годов обходились полицией, но потом мафия достигла такого уровня, что стала вмешиваться в политические процессы, в частности, началась монополия - стальные и угольные короли начали влиять на политику. Тогда ввели ФБР, задача которого была - не допустить влияния крупных организованных сил, от бизнеса до преступных, на политику США. Внизу - возитесь, занимайтесь розничной торговлей наркотиками, грабьте друг друга.

- А кто в Украине может таким заниматься?

- Для этого нужен хороший генпрокурор и комплекс правоохранительных органов, начиная с НАБУ, реформированного СБУ, частично Нацполиции, Агентства по финансовым расследованиям. И накачивать АМК, потому что в значительной степени нас губит искусственно созданная монополия, которая обеспечивается политически, медийно. Соответственно, олигарх - это не просто богатый бизнесмен, он имеет фракцию в парламенте и свои медиа, влияет на политику. Само по себе понятие "олигарх" предполагает некую монополию трех ветвей власти – экономической, политической и медийной. Вот это надо разрывать. Например, нужно делать так, чтобы не было прямого влияния на медиа, медиарынок надо развивать.

Нужно сделать невозможным прямое влияние на депутатов. К примеру, создать организацию, которая будет плотно за этим следить. Также надо перебалансировать ветви власти. В частности, между центром и регионами, потому что в Украине очень много решают региональные "короли", а мы сегодня получили крутой исторический шанс, который надо использовать.

- Уже не первый раз слышу, что Украина получила уникальный исторический шанс, только мы все время не можем им воспользоваться.

- Сейчас надежда даже больше, чем была в 2014 году.

- Усталости у Запада нет, что Украина в который раз получает уникальный шанс, а результата…

- Нет, они преисполнены оптимизма. Я общаюсь на разных совещаниях с западными военными, так они прыгают, как зайчики, со светящимися глазами и розовым сиянием вокруг голов. Они реально сказали, что вот наконец-то сейчас оторвут нас от Совка, есть заря надежды, уникальный шанс.

Я долго не знал, Зеленский - малорос и враг или он - просто романтик? Его ребята без стратегического видения, не очень образованные, не знают каких-то ключевых вещей, но хотят сделать что-то хорошее. Они точно не враги. Единственная угроза от них - непрофессионализм. Но с непрофессионализмом можно работать, если изначальные намерения положительные. Я склонен оценивать их намерения, как наполовину положительные. Они точно хотят покончить со старой системой. А вот что они собираются строить - с этим еще работать и работать.

И вот есть одна положительная новость, что они хотят изменить все, и две настораживающие новости - определенный непрофессионализм и отсутствие стратегии. Соединить резкую профессионализацию с обретением стратегии, хотя бы экономической, - это была бы очень мощная вещь. Но сейчас фигура премьер-министра является ключом к этому - кто предложит новую экономическую стратегию.

- Давайте попробуем подвести некий итог и поможем команде Зеленского со стратегией. Назовите основные моменты, на которые в первую очередь нужно обратить внимание, и до конца года постараться или реализовать, или, по крайней мере, начать это делать.

- Первое, по экономической сфере. Это программа Рашкована или любого человека, который будет выполнять три вещи - тотальную приватизацию, деолигархизацию и демонополизацию.

- Это процесс, который может до конца каденции продолжиться?

- Да, но запустить это надо прямо сейчас. Производительные силы придут в движение, бизнес и инвесторы обрадуются. Народ должен воспрять. Второй момент - это то, что нужно делать в сфере охранительных структур, перестраивать правоохранительную систему государства, которая позволит обеспечить, защитить в правовом отношении вот эти три главных экономических процесса.

Нужно что-то делать с АМК. Радикально делать с реформой СБУ, НАБУ, комплексом антикоррупционных органов, генпрокурором. Поставить им задачу на обеспечение процесса - вот этих трех названных на "Д" и на то, чтобы не дать группам влияния помешать этим процессам, обеспечить их развитие.



Арестович: "Нужно что-то делать с АМК. Радикально делать с реформой СБУ, НАБУ, комплексом антикоррупционных органов, генпрокурором" Фото: Апостроф / Евгений Котенко

Третье - нужно продолжать развитие концепции национальной безопасности в смысле внешней обороны государства - дальнейшую интеграцию с ЕС и НАТО, с региональными союзами и т.д. Но, чтобы предложить что-то всерьез региональным союзам, нужно сделать интересное предложение региональным соседям. Я бы переименовал государство. Делал Русь-Украину, менял вплоть до флага и гимна. У меня есть мысль сделать первый в мире флаг, который меняет цвет за счет современных средств. Например, сине-желтый, который перекрашивается в красно-черный.

И вершиной всего этого должна стать золотая корона, на которой написано "Русь-Украина", которая становится проектом политического национализма, политической нации. Процесс, который включает в себя все, заявляет права наследия на Киевскую Русь, и поднимается Киев как новая региональная сила. И вот с этой позиции уже идти с предложениями политического, военного, экономического союза ко всем ближайшим соседям и по-другому начинать разговаривать с Европой.

Совершенно недооцененное направление – это мусульмане, с которыми у нас может быть прямая связь через крымских татар, с ними тоже очень плотно нужно работать. Не все сводится к Европе и регионализму,есть еще Китай, Япония…

- Как решать вопрос войны на Донбассе, прекращения огня?

- Я исхожу из того, что Путин не прекратит усилия по разделению Украины, чтобы мы перессорились между собой и друг друга поубивали. Он быстро не откажется от инструментов ЛНР, ДНР, которые такой кровью и такой ценой создавал, экономической в том числе. Да, на фронте могут целыми месяцами не стрелять, но периодически боевые действия будут возобновляться. Потому что Путин хочет запустить процессы реформ по своему сценарию. Его задача – федерализация Украины, вместо децентрализации, а дальше – финляндизация. Но, если для финов, фактически выигравших войну с СССР, по потерям, это было непростое решение сильных людей, то Путин хочет, чтобы в Украине это было слабое решение людей, покорившихся и проигравших.

А через 10-15 лет будет этап поглощения, по крайней мере, части территории, СССР-2 будут создавать - сначала Беларусь, потом Украина. Путин будет по максимуму пытаться влиять на эти процессы. Поэтому войну на Донбассе нужно вести, исходя из глобальных целей Путина, а это восстановление СССР-2, хотя бы за счет части территории Украины. Мы этого не можем допустить.

Сейчас мы только отбиваемся, а тот, кто отбивается, всегда проиграет. Нам надо наступление включать, обращаться к украинцам в России и белорусам, говорить, что есть альтернатива Москве. Есть интегрирующий процесс на постсоветском славянском пространстве, от Белого моря до Черного. И привлекать поток российских мигрантов, толковых людей, которые сюда переезжают.

- Но без экономической части это все бессмысленно.

- Если у нас будут экономические свободы и большие возможности, чем в России, тогда начнутся очень интересные процессы. В борьбе потенциалов, только обороняясь от России, мы обречены проигрывать. А под это уже подстраивать вопросы безопасности. Это уже частности - заморозить конфликт, ввести миротворцев или продолжать воевать, подтачивать тактику "тысячи порезов".

Без глобальной стратегии мы не будем понимать, что делать. Если она есть, то можно произвольно менять эти фазы и ничего не терять. Если этого нет, то уже неважно, что мы будем делать с Донбассом - воевать или замораживать, потому что Россия будет выигрывать у нас поэтапно. Надо определяться с главной стратегией, и исходя из этого уже строить частные ходы.