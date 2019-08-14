ГПУ приняла громкое решение по делу о похищении митрополита УПЦ (МП)

Генеральная прокуратура Украины прекратила уголовное преследование народного депутата, лидера партии "Оппозиционный блок" Вадима Новинского в рамках так называемого "церковного дела".

Об этом сообщил адвокат Новинского Олег Татаров.

Дело закрыто постановлением следователя ГПУ от 26 июля. Таким образом, прокуратура выполнила требования определения Печерского районного суда Киева от 25 июня 2018, которым ГПУ было предписано в течение месяца завершить досудебное расследование и совершить одно из предусмотренных ст. 283 КПК Украины процессуальных действий – либо закрыть дело, либо передать обвинительный акт в суд.

Татаров напомнил, что с момента возбуждения упомянутого дела ГПУ прошло уже более 5 лет, а с момента снятия с Новинского депутатской неприкосновенности по просьбе Юрия Луценко -2,5 года.

"Все это время Вадим Владиславович пребывал в статусе свидетеля. Официального подозрения ему никто не вручал, хотя по факту, исходя из процессуальных документов ГПУ, следствие рассматривало его в качестве подозреваемого в совершении некоего преступления. Это грубейшее нарушение основных гражданских прав и свобод, а также принципа презумпции невиновности. Такой подход свидетельствует о том, что само досудебное расследование являлось формальным и преследовало совсем иную цель – манипулирование общественным мнением в политических целях", - сказал Татаров.

Адвокат подчеркнул, что в ходе рассмотрения ходатайства к ГПУ суд вообще не нашел никаких фактов, подтверждающих причастность Новинского к совершению какого бы то ни было уголовного преступления.