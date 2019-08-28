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Журналисты рассказали о главных претендентах на кресло министра инфраструктуры

среда, 28 августа 2019, 16:36
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На должность министра инфраструктуры могут претендовать шесть кандидатов - Владислав Криклий, Юрий Лавренюк, Владимир Шульмейстер, Сергей Пинькас, Игорь Смелянский и Евгений Кравцов.

Об этом сообщает издание delo.ua в материале "Кто станет новым министром инфраструктуры? ТОП-6 вероятных кандидатур", передают "Українські Новини".

Наиболее вероятным кандидатом издание считает Владислава Криклия - №12 в списке партии "Слуга народа". До участия в выборах он несколько лет занимался реформой сервисных центров МВД, в рамках которой отвечал за развитие сферы электронных услуг.

Вторым в списке претендентов выделяют Юрия Лавренюка - заместителя нынешнего министра Владимира Омеляна. По информации издания о такой возможности говорит то, что на всех совещаниях в Офисе президента Украины Министерство Инфраструктуры на текущий момент представляет именно Лавренюк.

Владимира Шульмейстера, ранее занимавшего пост первого заместителя министра инфраструктуры Пивоварского издание считает менее вероятным, так как по словам источников издания в ОПУ отношения Шульмейстера с командой президента несколько охладели. Еще одним в списке возможных претендентов на позицию министра называют Сергея Пинькаса - генерального директора транспортной компании ORUM, бывшего замглавы Укроборонпрома. Издание отмечает повышенную публичную активность Пинькаса накануне первого заседания Рады.

Также, среди возможных кандидатов издание выделяет Евгения Кравцова - главы Укрзализныци и Игоря Смелянского - гендиректора Укрпошты. Среди достижений последнего издание называет повышение эффективности почтового оператора и работу над улучшением сервиса. При этом, издание констатирует довольно сдержанные оценки результатов Укрпошты. К основным заслугам Кравцова СМИ относит борьбу с коррупцией вокруг крупнейшего государственного монополиста в части дерегуляции вагонной составляющей (в т.ч. инициированная Кравцовым отмена 209 постановления, которая могла принести УЗ дополнительные 5 млрд грн в год), покупку трех десятков локомотивов GE и существенное улучшение финансовых результатов железной дороги в последние годы (в т.ч. за счет повышения тарифов и привлечение бондов на сумму 500 млн грн.).

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