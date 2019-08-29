Тимошенко рассказала о планах "Батькивщины" в новом парламенте

Фракция "Батькивщина" в новом парламенте планирует защищать интересы людей и поддерживать шаги президента, которые будут улучшать жизнь украинцев.

Об этом заявила Юлия Тимошенко в четверг в Верховной Раде.

"Фракции "Батькивщина" не будет переходить в оппозицию. Мы будем работать за пределами большинства и готовы поддерживать все инициативы президента и его команды, которые будут давать развитие государству и улучшение жизни людей. В то же время мы будем тщательно контролировать каждый шаг новой власти. И не позволим разворота проевропейского курса - ни в части суверенитета, ни в части прав человека и социальных стандартов", - заявила политик.

Юлия Тимошенко также заверила, что все инициативы новой власти ее фракция будет рассматривать через призму интересов простых людей. Депутаты "Батькивщины" будут стоять на защите национальной собственности, сельскохозяйственной земли, бороться с коррупцией и бедностью.

Лидер партии отметила: "Консервация" экономики и бедности недопустимы".

"Будем внимательно следить за проявлениями лоббизма и коррупции и делать все, чтобы коррупционеры были привлечены к ответственности", - пояснила Юлия Тимошенко.

Но главным для страны лидер "Батькивщины" считает достижение мира - не путем капитуляции, а на базе национальных интересов.

29 августа на заседании депутатов Верховной Рады 9-го созыва, избранных от "Батькивщины", была создана депутатская фракция, в которую вошли 25 парламентариев, и избрано руководство.

Председателем фракции единогласно избрана Юлия Тимошенко, а ее заместителем - Сергей Соболев.