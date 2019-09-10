RU  UA  EN

среда, 11 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 сентября

16:02
Объявлена награда за данные про "ювелирных" налетчиков, грабивших магазины в Киеве: фото и видео
16:01
Сильнейшая сборная мира сенсационно вылетела с ЧМ-2019 по баскетболу
16:00
Настоящие герои: легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками, фото
15:51
Еле поместились: в сети показали забавное фото депутатов в Раде
15:44
На складах Минобороны в Калиновке снова прогремели взрывы: фото и видео
15:42
Звезда "Игры престолов" появился в эпичном трейлере сериала "Смотри"
15:30
Сущенко рассказал о коварном предательстве кума, работавшего на ФСБ
15:15
Тайная госпитализация легендарного Шумахера: появилась новая информация
15:15
В сети обсуждают младенца на фото 55-летней Оксаны Байрак: говорят, сбылась ее мечта стать матерью
15:09
Украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае
15:03
В ​Украине ужесточили штрафы для фур: названы суммы
14:58
Актрису "Очень странных дел" подловили на обмане с невидимой косметикой: забавное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Новинский назвал условия поддержки в Раде проекта об импичменте президента

вторник, 10 сентября 2019, 17:26
переглянути новину українською

Народный депутат Вадим Новинский воздержался от голосования за законопроект "Об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента", по мнению парламентария, документ принят с грубым нарушением процедуры.

За президентский законопроект №1012 проголосовали 245 народных депутатов.

По словам Вадима Новинского, Украине нужен закон об импичменте президента, поскольку такое право парламента предусмотрено Конституцией.

"Считаю, что в парламентско-президентской республике такое право должно быть обеспечено законом. Процедура импичмента должна быть прозрачной, также, должен быть принят закон о временных следственных комиссиях, регламентирующий работу ВСК, которая будет заниматься расследованием деятельности президента", - сказал Вадим Новинский.

В то же время он отметил, что голосование за законопроект №1012 прошло в спешке, в результате чего процедура принятия закона об импичменте президента была грубо нарушена, что может иметь последствия в будущем, вплоть до отмены закона.

"Депутаты неоднократно призывали партию большинства торопиться и пройти голосование в законный способ. Но в итоге закон об импичменте принят с грубым нарушением регламента ВРУ. И в итоге в первом чтении документ поддержали 337 народных депутатов, как раз практически то количество голосов, которые нужны для объявления импичмента президенту. А во втором чтении за законопроект голосовали только в "Слуге народа", все остальные фракции и внефракционные депутаты отказались поддержать такую процедуру, это будет иметь последствия в будущем", - считает Вадим Новинский.

Стоит отметить, что законопроект №1012 предусматривает, что Верховная Рада может отстранить президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава (226 голосов), а решение об импичменте будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР (338 голосов).

Предполагается, что в случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте президента Украины председательствующий от имени парламента должен извиниться перед президентом.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Еще один "офис" и абсолютная власть: чем закончится реформа Генпрокуратуры

Ставка на прорыв: что должно сделать правительство Гончарука

Сейчас Зеленскому нужно нырнуть поглубже и набрать побольше жемчужин - Георгий Касьянов

Зеленский творит историю: как "слуги народа" остановили вечный двигатель Верховной Рады

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: