В ​Украине ужесточили штрафы для фур: названы суммы

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который вводит возможность фиксации в автоматическом режиме нарушений габаритно-весового режима.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Документ также устанавливает ответственность водителей за невыполнение требований уполномоченных лиц Укртрансбезопасности об остановке транспортного средства.

Такое решение поддержал 331 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Проектом закона предусматривается, что за превышение габаритно-весовых норм 5-10 % будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимуму доходов граждан (8500 грн); на 10-20 % – 1000 минимумов (17 тыс. грн); более 20 % – 2000 минимумов (34 тыс. грн).

Если водитель проигнорировал просьбу остановиться – штраф 3400 грн или лишение права управления на 3-6 месяцев.

Сейчас штраф за перегруз - 510-680 грн

Законопроект также предусматривает возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Как сообщал “Апостроф”, на дорогах Украины с 1 июня действуют сезонные ограничения на передвижение большегрузного транспорта.