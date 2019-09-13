Сдвигов нет: эксперт рассказал, как сохранил должность руководитель ГАСИ Кузьмин

Несмотря на заявления премьер-министра Алексея Гончарука и просьбу президента Владимира Зеленского об увольнении глав органов, которые могут быть причастны к коррупции, никаких сдвигов в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) нет.

Об этом пишет эксперт в области градостроительства, действительный член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба в блоге для "Цензор. НЕТ".

Председатель ГАСИ Сергей Кузьмин обвинил в потенциальном увольнении "старые кадры", которые являются представителями бывшего премьера Владимира Гройсмана и его соратника Максима Мартынюка, а также Алексея Кудрявцева.

"Он готов пожертвовать доверенными людьми и "кассирами" ГАСИ: Еленой Айхель и Натальей Чекомасовой. Что ему мешало это сделать в апреле 2019 года, когда он приступил к своим обязанностям, и почему Сергей Кузьмин возвращает кадры в ГАСИ, за которыми тянется коррупционный шлейф", - пишет эксперт.

Также Виктор Глеба назвал имена людей Кузьмина в ГАСИ, это:

- Станислав Поливцев - стал заместителем директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора центрального аппарата ГАСИ. Во времена Максима Мартынюка координировал проверки объектов в регионах и был уволен;

- Дмитрий Пальчинков - руководитель ГАСК в Харьковской области, который по словам эксперта, установил "неофициальные" тарифы на услуги организации.

"Все решения осуществляются только по указанию из Киева, и не имеет значения, что именно ты строишь, законно или незаконно... Также ввел систему рейдерства и уничтожения конкурентов", - пишет он.

- Сергей Шостацкий - заместитель руководителя ГАСИ в Днепропетровской области. Был руководителем скандального Одесского Департамента ГАСИ и уволен после совещания в сентябре 2018 при участии генпрокурора Юрия Луценко. Участвовал в конкурсе на председателя ГАСИ.

- Лариса Крюкова - заправляет делами в Хмельницкой области.

По словам эксперта, Кузьмин до сих пор может находиться под влиянием решений Владимира Гройсмана или Максима Мартынюка.

Сергей Кузьмин был директором ГП "Укргосстройэкспертиза", которое находится в ведении Минрегиона. В 2014 году Минрегион возглавлял Владимир Гройсман.

"Из-за этого в государственном учреждении проходили экспертизу скандальные объекты и отмывались бюджетные средства. Такие сделки вряд ли были возможны без "согласования", - заявил Глеба.

Сейчас Верховная Рада занялась повышением позиции Украины в рейтинге "Doing Business" по направлению "Получение разрешения на строительство" и приняла некоторые законопроекты, в частности, отменила паевой взнос как источник коррупции и приняла в первом чтении законопроект № 1081 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства ", который также снизит коррупционные риски.

"Слуги народа" забывают о главном, как отметил министр юстиции Денис Малюська: "Рейтинг можно разделить на две части, которые соотносятся примерно 50 на 50: одна из них оценивает положения законодательства, а другая - его практическое применение", - подытожил эксперт.