В "Оппозиционной платформе - За жизнь" рассказали о давлении власти на СМИ новыми методами

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" считают решение Шестого апелляционного суда г. Киева об отказе телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции продолжением расправы над независимыми СМИ в Украине новыми методами.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

"Своим скороспелым решением "слепая фемида" открыла путь для аннулирования Национальным советом по телевидению и радиовещанию лицензии на вещание телеканалу "112 Украина". Суд встал на сторону тех, кто поставил себе целью уничтожить свободу слова в Украине", - отмечается в заявлении.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" отметили, что после смены власти ситуация со свободой слова в Украине осталась критической и ухудшается, поскольку нападения и атаки против телеканалов правоохранительными органами не расследуются, а со стороны контрольных органов (Национального совета по телевидению и радиовещанию) растет давление.

"Решение Шестого апелляционного суда г. Киева мы считаем предвзятым и политически ангажированным. После этого решения не осталось никаких сомнений, что против независимых телевизионных каналов — "112 Украина", "NEWSONE", "ZIK" — началась спланированная политическая кампания на уничтожение. В эту антидемократическую кампанию оказались втянуты различные институты государственной власти, суды и представители правящей политической партии… "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует остановить политическую расправу над свободой слова. Мы обращаемся к представителям посольств, представительств и мониторинговых миссий международных организаций, международных правозащитных и журналистских сообществ дать политическую оценку возникшей ситуации… Готовы оказать всю возможную политическую и юридическую поддержку независимым СМИ как в украинских, так и в международных судебных инстанциях. Обращаемся к украинским журналистам с призывом поддержать нашу борьбу, защитить свободу слова и демократию в Украине. Если эту политическую атаку не остановить, — процесс сворачивания демократии в Украине станет необратимым. Только совместными усилиями демократических политических сил, независимых журналистов и украинских граждан мы отстоим наши права и свободы", - говорится в заявлении партии.