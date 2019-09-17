Земельная реформа: названа дата встречи Зеленского с аграриями

В четверг, 19 сентября состоится большая встреча президента Владимира Зеленского с представителями аграрного сообщества.

Об этом заявил председатель "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрей Дикун, передают "Комментарии".

"В этот четверг, 19 сентября, состоится большая встреча Президента с представителями аграрного сообщества. Будем обсуждать вопрос земельной реформы. Президент услышал позицию аграриев о необходимости запретить продажу земли иностранцам", - пишет Андрей Дикун.

Владимир Зеленский откликнулся на соответствующее обращение Всеукраинского Аграрной Совета, под которым уже подписались более 100 000 аграриев.