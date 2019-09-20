RU  UA  EN

пятница, 20 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 сентября

13:12
В правительстве назвали условия для запуска рынка земли в Украине
12:14
​Каким будет курс доллара в Украине до конца года: появился прогноз
11:17
​Популярная страна ЕС вводит налог для туристов
10:19
​Что происходит с гривной перед выходными: официальный курс НБУ
09:21
Кабмин представляет в Раде проект бюджета на 2020 год: онлайн трансляция

19 сентября

16:38
​В Украине появится банкнота в 1000 гривен: вот как она выглядит
15:52
Блогер рассказал почему оценщики боятся реформы рынка оценки недвижимости
14:38
Что будет с долларом в Украине в октябре: появился прогноз
13:13
​Зеленский объяснил, кому будут ​продавать ​украинскую землю
12:12
Газопровод в обход Украины: Путин получил "добро" от одной из стран ЕС
11:10
​Латвийскую "дочку" ПриватБанка оштрафовали на внушительную сумму: названа причина
10:16
Что будет с субсидиями для украинцев в 2020 году: власти дали ответ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Новинский призвал проводить выборы на Донбассе по украинским законам

пятница, 20 сентября 2019, 13:36
переглянути новину українською

Вопрос восстановления мира непростой и требует уточнения даже по "формуле Штайнмайера".

Такое мнение в кулуарах парламента выразил народный депутат, член комитета по вопросам реинтеграции Донбасса Вадим Новинский, передает РБК-Украина.

Он озвучил вопросы, которые обсуждаются в рамках переговорного процесса для достижения мира, но до сих пор не урегулированы на законодательном уровне.

"Как будут проходить выборы на той территории - будет ли принят специальный закон Верховной радой. Как там будет работать Центральная избирательная комиссия? Как будут работать наблюдатели от Украины, от партий, которые будут принимать участие в выборах? Потому что в местных выборах будут принимать участие партии украинского масштаба, которые имеют регистрацию в украинском Министерстве юстиции, как это будет происходить?", - сказал Новинский.

По его мнению, есть много вопросов, которые нужно урегулировать, как этот процесс привести к тому, чтобы не было нарушения Конституции Украины, и выборы прошли честно и прозрачно.

Фотовзгляд

Все галереи
Снег в Карпатах

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

История безработного нардепа Владислава Бородина

Рента преткновения: почему бизнес против увеличения налога в угоду Коломойскому

Зеленский против кнопкодавов: как будут бороться с главным позором Рады

Еще один "офис" и абсолютная власть: чем закончится реформа Генпрокуратуры

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: