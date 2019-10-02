Не выпускал из рук: у "слуги народа" заметили интересный аксессуар в Раде, фото

32-летний народный депутат от "Слуги народа" Александр Салийчук "засветил" в парламенте новенький iPhоnе 11 Pro стоимостью 37 тысяч гривен, который презентовали меньше месяца назад.

Об этом сообщает Страна.

При этом, все время нахождения в Раде депутат не выпускал свой новый смартфон из рук и все время проверял мессенджеры и социальные сети.

Отметим, что Салийчук прошел в Раду по списку "Слуги народа" под 76-м номером. Он был представителем президента Владимира Зеленского в Ровенской области и является совладельцем и директором ООО "Первый мясной дом" (ТМ "Гощанские колбасы").

Добавим, что на прошлой неделе народные депутаты получили свою первую зарплату, которая в среднем "грязными" составила около 40 тысяч гривен.

Напомним, ранее народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Татьяна Бахтеева была замечена в Верховной Раде в часах известного итальянского элитного бренда Bulgari c бриллиантами.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат Украины от фракции "Видродження" Леонид Климов пришел в Верховную Раду с элитными часами стоимостью 2 миллиона гривен.