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В ГБР пообещали разобраться с топ-чиновником полиции Шевцовым из-за давления на журналистов

среда, 09 октября 2019, 19:10
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Государственное бюро расследований начнет изучать информацию о давлении на журналистов со стороны заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции Евгения Шевцова.

С таким заявлением на брифинге по резонансным производствам ГБР выступил директор Бюро Роман Труба.

Он отметил, что планирует выяснить, в каких органах находится производство по Евгению Шевцову и будет настаивать, чтобы прокурор определил это производство за ГБР.

"Я сегодня поинтересуюсь, у кого уголовное производство, и буду общаться с прокурором, чтобы определил это производство за следователями ГБР", - пообещал Роман Труба.

Комментируя вопрос о неназначении Шевцова в ГБР, куда тот подавал свою кандидатуру, Роман Труба заявил, что, согласно Закону "О государственной службе", он имел право не назначать даже победителя конкурса, если есть сомнения в его профессиональных качествах и убеждения относительно непрофессионализма кандидата.

Летом 2018-го заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгений Шевцов был назначен руководителем 1-го управления досудебных расследований ГБР. Однако его назначение отменили. Причиной стали скандалы, вспыхнувшие после ряда журналистских расследований, в которых фигурируют Евгений Шевцов и его жена Алена Дегрик.

В частности, по данным "Наші гроші з Денисом Бігусом", супругов Шевцовых подозревали в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в РФ. Журналисты Mind писали, что платежная система "Лео", к которой имеет отношение Алена Дегрик, является одним из стейкхолдеров системы Tyme, деятельность которой на территории Украины запрещена СБУ. Также журналисты "1+1" Александр Дубинский и Евгений Плинский при расследовании установили, что Дегрик может быть причастна к платежной системе, работающей на территории оккупированного Донбасса.

Фамилия Шевцова также фигурировала в проекте "ACAB", одним из авторов которого является Денис Иванов. В частности, на Facebook были опубликованы фото авто, дома и квартиры, принадлежащих Шевцову и Дегрик.

Это стало поводом для мести журналистам со стороны семьи Шевцовых. В частности, он санкционировал обыски в доме отца Дениса Иванова - профессора Института журналистики Валерия Иванова - и заблокировал его счета. По иску Евгения Шевцова Печерский суд заблокировал 18 сайтов. Судья Сергей Вовк мотивировал решение тем, что эти сайты фигурируют в производстве как "вещественные доказательства". Эксперты и правозащитники назвали это давлением на журналистов.

Адвокат Маси Найем, представляющий интересы профессора Валерия Иванова, сообщил, что его подзащитным теперь занимаются международные правозащитники.

"The Human Rights Defenders Fund (HRDF) будет финансировать защиту прав профессора журналистики Валерия Иванова. Это уже согласовано и Фонд перевел первый транш. Наше дело будет находиться на контроле Фонда", - написал Маси Найем в Facebook.

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