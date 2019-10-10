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Журналист рассказала о совещании Зеленского с силовиками по расследованиям, которые "должны понравиться" людям

четверг, 10 октября 2019, 16:50
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В Офисе президента обсуждался порядок и приоритетность резонансных дел, с конкретными фамилиями, чтобы было "быстро" и "понравилось людям".

Об этом в Facebook написала известный журналист Соня Кошкина.

"Цитата: Когда я пришёл, подумал, что мы будем сажать всех коррупционеров. Когда первые наручники надели, все сказали "ай, яй, яй", президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: "ок", но я могу собирать совещания и говорить с правоохранителями - какие их действия? Ага, так можно. Если ходит бандит по улице, мне звонят и говорят: "этот человек убивает, врет, был депутатом"... я могу их спросить: где посадки таких людей? Вы можете, но очень аккуратно. То есть, я должен ещё слова подбирать! Не дай Боже, будет влияние ...Выйдите на улицу и у ста людей спросите: "Пашинский - бандит? Сто из ста даю, люди скажут "да". Рассказываю. Ранее я узнала, что в Офисе Президента действительно проводилось больше совещание с силовиками, на предмет того "а где посадки?". Причём не просто посадки, но "чтоб быстро и понравилось людям", - сообщила журналист.

"Не/законность - не важна (не шучу). Именно в такой тональности обсуждалось. Ключевое "быстро" и "понравилось людям". В рамках разговора определили четыре приоритетных дела. Первое - Порошенко (тут все понятно). Второе - Пашинский. Третье - Жеваго (его в розыск объявили). Четвёртое я пока не знаю. Я не поверила сперва. Подумала, что источник не так передаёт смысл - недоговаривает, искажает. Потому что не может в ОП обсуждаться порядок и приоритетность дел, чтоб "быстро" и "понравилось людям". Именно, что "выйдите на улицу и спросите", - отметила она.

"Но оказалось, что не только в ОП, но ещё и с узким кругом депутатов, которые ... голосовали за это руками (против высказались восемь человек). Тут я (испытала шок) и стала проверять. Все подтвердилось. Почему не написала сразу? Источников было два. У меня старая привычка: опираться на три, особенно если речь о серьезных вещах. Раз сам Владимир Александрович все подтвердил, то кто я, чтобы молчать?" - резюмировала Кошкина.

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