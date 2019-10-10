Помогают врачи: Зеленский на марафоне сделал неожиданное признание, видео

Президент Украины Владимир Зеленский поделился, насколько сложно ему дался пресс-марафон в Киеве, 10 октября и для чего ему понадобилась помощь медиков.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Українськi Новини.

По словам президента, ему пришлось воспользоваться специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос во время пресс-марафона, благодаря которому Зеленский установил мировой рекорд.

"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (специалисты), которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что после 8 часов пресс-марафона чувствует себя вполне нормально.

Как сообщалось, во время пресс-марафона Зеленский рассказал, уволит главу ОПУ Андрея Богдана или нет.

Подробнее о пресс-марафоне, читайте в материале "Апострофа": Рекордный пресс-марафон Зеленского: онлайн видео трансляция общения с журналистами.