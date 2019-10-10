Я не знаю этих людей: Зеленский пояснил, зачем обновил состав ЦИК

Во время пресс-марафона в четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какие причины вынудили его сменить состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналистки "Апострофа" Юлии Забелиной.

"Я не хочу, чтобы у нас бывший президент ушел, а все осталось. Я по закону на это имею право", - сказал он, попросив не брать во внимание наличие монобольшинства "Слуги народа" в парламенте.

Также Зеленский озвучил странное признание, касающееся членов новой ЦИК.

"Я не знаю этих людей (новый состав ЦИК - ред). У нас сидят юристы, они принесли. Три человека принес Стефанчук. Почему? Там он работал. Тот профессор, то имеет практику в ЦИК ... Я не знаю этих людей…" - добавил президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский рассказал о своем самочувствии после восьмичасового пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 октября.