В Киеве задержали афериста, который зарабатывал на "связях" в ОПУ: фото и реакция офиса Зеленского

В Киеве правоохранители задержали афериста, который пытался нажиться на доверчивости своей жертвы, уверяя в наличии "связей" в Офисе президента.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, кандидат участвовал в проекте "LIFT". Злоумышленник убедил кандидата в том, что имеет связи в ОП, и пытался завладеть 150 тысячами долларов США. Его задержали во время получения части средств, а именно около 30 тысяч евро.

В Офисе президента тут же отреагировали на инцидент, отметив, что виновных нужно "наказывать в соответствии с законом".

"Времена, когда вопросы решались с помощью взяток, прошли. Проект LIFT направлен на честный и прозрачный отбор специалистов, которые хотят менять страну. Любые злоупотребления на этом проекте недопустимы, виновных наказывать в соответствии с законом", - подчеркнул первый заместитель Администрации президента Сергей Трофимов.

Как сообщал "Апостроф", ранее друга главы ОПУ Зеленского поймали на красивой афере в Киеве.