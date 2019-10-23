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Нардеп рассказал о расследовании, открытом против родственника главы ГТС Нефедова

среда, 23 октября 2019, 11:31
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Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов стал фигурантом дела о контрабанде.

Об этом в программе "Дубинизмы" рассказал народный депутат Александр Дубинский, сообщают "Украинские новости".

Он уточнил, что дело касается не Нефедова, а мужа сестры его супруги. Согласно материалам расследования, владелец ООО "Любэ авто" Андрей Кулик, который женат на сестре супруги Нефедова - Юлии Калмыковой, занимается ввозом в Украину так называемых "евроблях". В одной из машин, находившейся в "автовозе" Кулика, таможенники обнаружили партию контрабандных вещей известных брендов, общая стоимость составила несколько миллионов гривен.

По словам Дубинского, сам глава ГТС связь с контрабандой отрицает и уверен, что в машину свояка были намеренно загружены неизвестными людьми. Дубинский пообещал поднять вопрос контрабанды свояка Нефедова, когда глава ГТС будет отчитываться перед Комитетом ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее в СМИ сообщалось, что Максим Нефедов и бывший директор Департамента регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Денис Гутенко являются фигурантами уголовного производства № 12016000000000426, которое Нацполиция открыла по признакам, предусмотренным ч. 2 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины по факту злоупотребления указанными лицами служебным положением при принятии решений об отмене специальных санкций. Досудебное следствие завершено, но вручения подозрений Нефедову и Гутенко блокируется со стороны ГПУ.

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