Полиграф для нардепов: скандальный депутат Рады сделал забавное признание в прямом эфире

Народный депутат IX созыва из группы "За будущее" Антон Яценко своеобразно отказался от проверки на детекторе лжи, которую инициирует Офис президента для некоторых депутатов.

Предложение пройти проверку Яценко прокомментировал телеканалу "Наш".

"Зачем? Они сходят все. Пусть расскажут – получали они, не получали [деньги за голосование] и вообще – знакомы ли они со мной? Учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то, естественно, в шапито не будем превращать Верховную Раду", – заявил в прямом эфире народный депутат.





Ранее "Апостроф" сообщал о скандале с резонансным голосованием в комитете Верховной Рады по финансам и налогам, в ходе которого группа депутатов от "Слуги народа" отказалась поддержать позицию руководства партии. Как известно, Офис президента потребовал от ряда депутатов фракции "Слуга народа" пройти проверку на полиграфе из-за отказа поддержать законопроект №2047-д, который должен ликвидировать фирмы-посредники, которые зарабатывают на операциях продажи-покупки недвижимости через Единую базу данных отчетов об оценке. Реальным бенефициаром прибыли называют нардепа-мажоритарщик Антон Яценко, который, по распространенной в СМИ информации, после голосования встречался с Игорем Коломойским.

Бывший народный депутат Сергей Лещенко утверждает, что народным избранникам заплатили по 30 тысяч долларов за отказ от голосования.

Ранее народный депутат Яценко уже фигурировал в скандале из-за оскорблений ветерана АТО, защищавшего в том числе Донецкий аэропорт, Олега Герваса. По этому поводу в социальных сетях поднялась волна возмущения.