Переформатирование ГАСИ завершит реформы в отрасли - Кудрявцев

Экс-руководитель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев, уволенный в декабре прошлого года, считает, что ГАСИ как "токсичный карательно-вымогательный орган нужно переформатировать" - и так оздоровить и реформировать строительную отрасль.

Об этом сообщает УНИАН.

"Нужно избавиться от этого органа, который всегда будет ассоциироваться с негативом и коррупционными схемами", - отметил он.

Он заявил, что намерен довести реформу, начатую им во время руководства ГАСИ, до конца.

Чиновник назвал несколько шагов, в которых, по его мнению, остро нуждается строительная отрасль - для начала нужно изменить систему выдачи разрешений и контроля за строительством – документы должны выдаваться автоматически. Причем, это не должно быть специальной функцией ГАСИ или иного органа, это простая админуслуга, которую можно получить в электронном виде. Также необходим новый формат контроля за стройплощадками.

"Инспектор должен приходить на стройплощадку всего 4-5 раз: на начальном этапе, на уровне нескольких этажей, затем – в конце строительства. Целью этих визитов должна быть не остановка строительства, а выдача предписания по устранению нарушений, если таковые имеются. Если все идет хорошо, выполнены условия всех норм, застройщик легко получает сертификат о введении в эксплуатацию. Этот документ также должен быть обычной админуслугой и выдаваться в электронном виде. Кто будет проверять - вопрос для дискуссии, но я бы предложил создать новый орган исключительно для этой функции", - предлагает Кудрявцев.