Зеленский объявил о важном решении по бюджету на 2020 год

На совещании у президента Украины Владимира Зеленского по подготовке государственного бюджета на 2020 год было принято решение сократить расходы на содержание чиновников.

Об этом сообщил президент Зеленский в своем официальному Telegram-канале.

Как сказано в сообщении, во время совещания у главы государства информацию об основных показателях госбюджета-2020, который готовится ко второму чтению, докладывала министр финансов Оксана Маркарова.

"Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", - поинформировал о результатах совещания президент Зеленский.

При этом он уточнил, что это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - "тех, от кого зависит будущее Украины".

Как ранее сообщал "Апостроф", Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины анонсировало изменение прогноза курса доллара. Эти показатели будут использоваться при расчетах для финальной версии бюджета-2020.