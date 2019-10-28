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Эксперт призвал власть проработать "Формулу мира" по урегулированию на Донбассе

понедельник, 28 октября 2019, 13:54
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Украинским властям в условиях дефицита идей относительно урегулирования на Донбассе следует проанализировать возможность реализации "Формулы мира", предложенной народным депутатам Вадимом Новинским из "Оппозиционного блока".

Об этом заявил руководитель стратегической группы "София" Андрей Ермолаев в интервью "Апострофу".

По словам Ермолаева, в предложенном плане есть положения, которые предусматривают более влиятельную позицию Украины в переговорном процессе.

"Новинский предлагает включиться законодателям, которые за последние пять лет так и не стали участником и субъектом переговорного процесса. Да, ряд депутатов были привлечены, но как часть команды президента. Парламент вообще устранился от переговорного процесса. Этот план предлагает задействование межпарламентского формата взаимодействия и расширение круга участников для усиления позиций Украины", - считает Ермолаев.

По его мнению, для любого политика сложность реализации инициатив заключается в том, что она исходит от отдельных персон или политических сил, от чего воспринимается как частная позиция.

"Дальнейшая сложность даже самой продуманной инициативы в том, чтобы сделать эту позицию общей. Было бы правильно, если бы власть, у которой явно просматривается дефицит идей, нашла бы возможность в контексте будущих переговорных площадок в Нормандии, и инициировала бы внутреннюю площадку, связанную с выработкой именно украинской формулы мира. В данном случае Новинский сделал первую подачу, но это не дело отдельного депутата. Эта формула или план должны быть продуктом общего действия", - резюмировал эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский предложил на встрече в "нормандском формате" разработать документ, который был бы обязателен к исполнению для всех сторон конфликта на Донбассе – "Формулу мира".

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