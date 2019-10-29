Кабмин отсек новые бренды от участия в онлайн-рынке азартных игр - эксперт

Новые иностранные бренды не смогут выйти на игровой рынок Украины из-за условий, прописанных в проекте Кабмина "О госрегулировании деятельности по организации и проведения азартных игр".

Об этом, как пишет "Капитал", заявил эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

"Проектом правительственного закона предусматривается, что для оперирования сайтом необходимо иметь доменное имя второго уровня доменной зоны UA. Причем, уже на этапе подачи заявления на выдачу лицензии необходимо подать документы на соответствующее доменное имя. Но чтобы получить доменное имя второго уровня зоны UA необходимо зарегистрировать торговую марку в Украине. Регистрация торговой марки занимает не менее года даже по ускоренной процедуре", - отметил эксперт.

Как заявил эксперт, проект закона составлен исключительно в интересах двух украинских операторов и группы российских операторов (Пари-Матч, Фаворит, Марафонбет, 1xbet, "Лига Ставок") с целью их легализации на рынке. Существующие украинские и российские бренды, такие как parimatch.ua, favorit.ua, marathonbet.ua, 1xbet.ua, "Лига Ставок " и другие, уже имеют зарегистрированные торговые марки, и получат лицензии, а иностранные бренды, которые не присутствовали на рынке, не будут иметь возможности получить лицензию.

"Существует еще один отсекающий момент: налаживание необходимой для сайта инфраструктуры займет до года. Это адаптация сайта, исследование рынка, настройка методов платежей с локальными партнерами, поиск персонала и настройка операционной деятельности, выполнение локальных технических и законодательных требований, сертификация, юридические вопросы и др. Это приводит к потере времени и не даст равных возможностей новому бренду выйти на рынок", - заявил он.

Как ранее заявила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, целью легализации игорного бизнеса должно быть не наполнение госбюджета, а защита интересов населения, анекачественная легализация рынка азартных игр в Украине может нанести большой вред обществу.