Новинский предложил согласовать в "нормандском формате" план возвращения Донбасса Украине

Член Комитета ВРУ по реинтеграции Донбасса Вадим Новинский считает, что "формула Штайнмайера" не является совершенным документом для установления мира на Донбассе и на встрече в "нормандском формате" необходимо разработать и принять документ, который имел бы обязательный характер для всех сторон конфликта.

Об этом написал народный депутат в статье "От "Формулы Штайнмайера" к Украинской формуле мира", сообщил он на странице в Facebook.

Он отметил, что 1 октября Минская группа совершила прорыв — согласовала порядок принятия решений по обеспечению безопасности, проведению выборов на Донбассе по украинскому законодательству и восстановлению границы Украины.

"Однако практически сразу же власть спасовала перед "партией войны". Решения о мире и начало практических шагов по реализации политической, военной и экономической составляющих мирного плана действий и вызывают много страхов, предубеждений, даже открытого противодействия. Для людей, страдающих от войны, правда в одном: либо — война, какими бы лозунгами она ни прикрывалась, либо — установление устойчивого мира и путь к общему примирению. Наш шанс на мир мы просто обязаны использовать", - отметил народный депутат.

Он добавил, что противники мира шантажируют власть и общество новыми протестами, "не скрывая готовности применить силу и нарушать законы", что создает предпосылки для срыва встречи лидеров стран Нормандской четвёрки. Эта встреча, по словам Новинского, для Украины носит стратегический характер и может открыть возможности для перезагрузки мирного процесса.

"В ближайшее время нормандская группа (если ее саммит не будет сорван противниками примирения) должна выйти на конкретный документ — соглашение, план — в котором были бы даны взаимные гарантии по выполнению обязательств для прекращения военных действий, восстановлению государственной границы Украины и помощи Украине в преодолении последствий войны. Главное: это должен быть документ, обязательный к исполнению. Необходимо четко согласовать механизм контроля над его исполнением, воздействия на стороны конфликта и механизм принуждения к его воплощению", - подчеркнул народный депутат.